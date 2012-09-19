Украинский суд встал на сторону РФ: Кабмин должен заплатить $400 млн долга ЕЭСУ

Хозяйственный суд Киева частично удовлетворил иск Минобороны России к Кабмину по долгу корпорации "Единые энергетические системы Украины", и обязал правительство Украины выплатить российской стороны 3 млрд 113 млн 53 тыс. 506 грн 26 копеек (около 390 млн долл).

Соответствующее решение суд огласил сегодня.

"Суд решил иск удовлетворить частично. Исковое требование Минобороны РФ к Кабинету министров Украины, Госказначеству Украины в части взыскания 3 млрд 113 млн 53 тыс 506 гривен 26 копеек удовлетворить. А в остальных исковых требованиях отказать. Взыскать из госбюджета Украины путем бесспорного списания государственной казначейской службой Украины с любого счета, выявленного во время выполнения решения суда в пользу Минобороны РФ задолженность 3 млрд 113 млн 53 тыс 506 гривен 26 копеек. А также судебный сбор в сумме 61 тыс. 862 грн 74 копейки", - зачитал решение судья Анатолий Ивченко.

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Судья подчеркнул, что решение суда вступает в силу в случае, если не будет подана апелляционная жалоба. В случае же рассмотрения такой жалобы и подтверждения данного решения суда, оно вступает в силу после решения апелляционной инстанции.

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