Шуфрич: Кто же заставлял коммунистов в 1991 году разваливать СССР?

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.Шуфрич сказал во время общения с севастопольскими журналистами.

Он отметил: «Целый ряд ключевых позиций правительства занимали именно представители Компартии. Например, представитель Компартии последние несколько лет руководил Гостаможней. Как и целым рядом других органов центральной власти… и говорить о том, что они непричастны к тому, что происходит сегодня, как минимум, не корректно».

Комментируя один из сегодняшних лозунгов КПУ, Н.Шуфрич обратил внимание жителей города на то, что «коммунисты предлагают вернуть страну, которую сами же и разрушили». «Кто же их заставлял в 1991 году разваливать Советский Союз? Ведь это те самые коммунисты!?», - отметил политик.

По словам Н.Шуфрича, он не хочет, «чтобы мы вернулись к тем событиям, когда в 1986 году порядка 3 тысяч детей вывели на первомайскую демонстрацию, не предупредив о высоком уровне радиации (имеется в виду первомайская демонстрация в Киеве, проводившаяся через несколько дней после аварии на ЧАЭС – УНИАН)». Политик добавил: «Я не хочу, чтобы наши ребята снова ехали в Афганистан для того, чтобы отвлечь внимание людей от реальных проблем, которые имеют место».

Н.Шуфрич резюмировал: «Что касается коммунистов… Я считаю, что политиканство… оно их не красит». С другой стороны, добавил он, «не может не удивлять позиция некоторых пророссийских политических сил, которые ради получения сиюминутной выгоды хотят поставить под угрозу всю конструкцию власти».