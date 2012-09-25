Евродепутат: Визы для украинцев надо упростить независимо от результатов выборов

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом П.Залевский заявил сегодня, выступая на конференции, организованной Европейским политическим центром и фондом “Украинская политика”.

“Я надеюсь, что какими бы ни были результаты выборов, это соглашение, очень нужное, будет ратифицировано парламентом”, - сказал он.

Депутат отметил, что Европарламент решил отложить рассмотрение соглашения о внесении изменений в соглашение об упрощении визового режима с Украиной на период после выборов, поскольку в Европарламенте раздавались голоса относительно того, что ратификация до выборов может иметь вид “политического подарка” правящей партии.

Как сообщал УНИАН, соглашение об упрощении визового режима между Украиной и ЕС действует с 2008 года. 23 июля нынешнего года министр иностранных дел Украины Константин Грищенко и комиссар ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Стефан Фюле подписали в Брюсселе изменения в это соглашение.

Изменения предусматривают дальнейшее упрощение в требованиях по подаче документов при предоставлении заявок на визы для журналистов и водителей международных грузовых и пассажирских перевозок, а также упрощение для технического персонала, который сопровождает журналистов, близких родных граждан одной из стран ЕС, лиц, которые сопровождают тех, кто путешествует с целью решения медицинских проблем, представителей гражданского общества, которые направляются для участия в семинарах, тренингах и т.п., лиц, которые едут для участия в международных выставках симпозиумах и семинарах, а также представителей религиозных организаций, которые принимают участие в официальных трансграничных программах сотрудничества ЕС.

Новые договоренности также предусматривают более четкое определение, кому, когда и на какой период должны выдаваться многократные визы.

Так, многократные визы сроком действия 5 лет должны выдаваться членам национальных и региональных правительств и парламентов, Конституционных и Высших судов, постоянным представителям официальных делегаций, которые представляют Украину на встречах, консультациях и переговорах, партнерам, супругам, детям и родителям граждан Украины, которые легально проживают на территории стран ЕС, а также бизнесменам, которые регулярно посещают Европу с целью бизнеса.

Кроме того, новые изменения предусматривают, что 5-летние многократные визы должны предоставляться национальным и региональным прокурорам, их заместителям, супругам, детям и родителям, которые посещают граждан ЕС, проживающих на территории страны гражданства, а также представителям технического персонала, обслуживающим журналистов.

Многократные визы сроком действия в один год должны предоставляться водителям, осуществляющим международные грузовые или транспортные перевозки, персоналу международных поездов, лицам, принимающим участие в научных, культурных и спортивных событиях, участникам международных спортивных соревнований, представителям гражданского общества, которые часто путешествуют в страны-члены ЕС с целью участия в семинарах и конференциях, лицам, принимающим участие в международных выставкам и конференциях, представителям религиозных организаций.

Документ также предусматривает возможность безвизовых путешествий для владельцев биометрических служебных паспортов на период до 90 дней в течение 180 дней.