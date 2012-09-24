Наместник Лавры просит президента разобраться с «безумными журналистами»

Об этом сказано в его заявление пишет Украинская правда.

"Во время богослужения две журналистки ходили вокруг храма и спрашивали обо мне, о моем помощнике. Затем они ждали меня под домом, когда я возвратился после службы. Одна из них с фотоаппаратом на расстоянии фотографировала меня, а вторая снимала на камеру телефона и скрытую камеру", - заявил владыка.

"Журналист задала мне вопрос: "Скажите, откуда Церковь берет деньги?". Я ответил, что не уполномочен от имени Церкви обсуждать с ней эту тему. Тогда журналистка заскочила в мою машину. Я старался препятствовать этому, вследствие чего она исцарапала мне руки, затем она стала драться, поэтому мне пришлось вызвать милицию...Крайней дерзостью после всего случившегося стали слова журналистки, обращенные ко мне: "А где Ваше смирение?!", - добавил он.

"Я обращаюсь к президенту, председателю Верховного Совета с просьбой, в конце концов, принять какие-то меры по отношению к безумным журналистам. Подчеркиваю - к безумным журналистам - не ко всем. Если у нас твориться такое беззаконие, нужно наводить порядок", - подытожил он.

Как известно, журналист Ксения Карпенко сообщила, что владыка Павел заломил ей руки, когда она пришла взять комментарий, и забрал ее телефон.