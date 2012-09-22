ЦИК думает, как положить конец «избирательной миграции»

Как сообщили УНИАН в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК, об этом В.Шаповал заявил во время встречи с делегацией предвыборной миссии временного Комитета ПАСЕ по наблюдению за выборами в Украине 28 октября 2012 года.

Целью визита представительской делегации было, в частности, ознакомление с ходом избирательного процесса, степенью готовности к выборам, а также обсуждение содержания избирательного законодательства.

Анализируя ход избирательного процесса, острой проблемой председатель ЦИК назвал тенденцию к смене избирателями места голосования из одного округа на другой: «Этот нездоровый феномен массовой миграции получил наиболее выразительное распространение в нескольких избирательных округах. Явление носит явно манипуляционный характер». «Но мы уже в ближайшее время обязательно найдем способ минимизировать такую негативную практику», - заверил В.Шаповал.

Он пожелал иностранным гостям только хороших впечатлений от украинских парламентских выборов.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 12 сентября тенденция к увеличению избирателей наблюдалась в одномандатном избирательном округе № 221 (Киев, Печерский район), голосовать в котором с начала избирательного процесса выразили желание 377 избирателей (в этом округе баллотируются 19 кандидатов, в том числе депутат Киевсовета Алла Шлапак, бывший член Партии регионов Василий Горбаль, представитель Партии регионов Алексей Кущ, адвокат экс-министра внутренних дел Юрия Луценко Игорь Фомин, представитель партии "Украина – Вперед!" Валерий Шевчук, представитель коммунистов Александр Кондратьев и другие).

В округе № 222 (Киев, Соломенский район) выразили желание голосовать 584 неместных избирателей. В этом округе баллотируются 23 кандидата, в том числе депутат-«регионал» Максим Луцкий, Рена Назарова («УДАР»), Дмитрий Андриевский (выдвиженец партии "Батькивщина") и его однофамилец Виктор Андриевский (самовыдвиженец).

В округе № 212 (Киев, Дарницкий район) выразили желание голосовать 134 новых избирателей. В этом округе баллотируется 39 кандидатов, в том числе – самовыдвиженцы адвокат Татьяна Монтян, народный депутат Тарас Чорновил, представитель партии "УДАР" Кирилл Куликов и представитель Партии регионов Андрей Фурсов.

В одномандатном избирательном округе № 95 (Киевская область, г. Ирпень), в котором баллотируется представитель Партии регионов Петр Мельник, количество избирателей уже увеличилось на 920 чел.

В связи с этим ЦИК обратился в Генпрокуратуру с просьбой расследовать факт возможного манипулирования институтом временного изменения места голосования без изменения избирательного адреса.

13 сентября ЦИК утвердил более жесткие условия для временного изменения избирателем места голосования без изменения избирательного адреса, в том числе путем введения специального удостоверения.