Представитель "Батькивщины" в ЦИК заявляет о подозрительной миграции избирателей в Киеве

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Р.Князевич заявил журналистам перед заседанием Центральной избирательной комиссии.

"Есть недостатки в Законе "О Государственном реестре избирателей", одна из норм которого предусматривает возможность временного изменения места голосования без изменения избирательного адреса. И сейчас эта тенденция набирает обороты не только в округе в Ирпене, и по этому факту ЦИК обратилась в Генеральную прокуратуру. Аналогичные вещи происходят в трех округах столицы – в Днепровском, Печерском и Соломенском районах столицы", - сказал Р.Князевич.

При этом представитель партии в ЦИК считает, что такую технологию преимущественно применяют кандидаты в депутаты, имеющие доступ к административному ресурсу. "Конечно, когда на округ привезут несколько сотен или тысячу избирателей, это может решающим образом повлиять на результаты голосования для определенного кандидата", - считает он.

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В частности, по информации, которая есть в распоряжении УНИАН, тенденция увеличения избирателей наблюдается в одномандатном избирательном округе № 221 (Киев, Печерский район), голосовать на котором с начала избирательного процесса выразили желание 377 избирателей (в этом округе баллотируются 19 кандидатов, в том числе депутат Киевсовета Алла Шлапак, бывший член Партии регионов Василий Горбаль, представитель Партии регионов Алексей Кущ, адвокат экс-министра внутренних дел Юрия Луценко Игорь Фомин, представитель партии "Украина – вперед!" Валерий Шевчук, представитель коммунистов Александр Кондратьев и другие).

В округе № 222 (Киев, Соломенский район) выразили желание голосовать 584 избирателя. В этом округе баллотируются 23 кандидата, в том числе депутат-регионал Максим Луцкий, Рена Назарова (УДАР), Дмитрий Андриевский (выдвиженец партии "Батькивщина") и его однофамилец Виктор Андриевский (самовыдвиженец).

В округе № 212 (Киев, Дарницкий район) выразили желание голосовать 134 избирателя. В этом округе баллотируется 39 кандидатов, в том числе – самовыдвиженцы адвокат Татьяна Монтян, депутат Верховной рады Тарас Чорновил, представитель партии "УДАР" Кирилл Куликов и представитель Партии регионов Андрей Фурсов.