Азаров подаст новый бюджет уже новой Раде

15:20, 22 сентября 2012
Политика
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Правительство улучшит проект бюджета-2013 и подаст его для принятия Верховной Раде нового созыва.

Азаров говорит, что за два рабочих дня нынешняя Рада ничего не успеет

Проект бюджета на 2013 год будет улучшен правительством за счет увеличения доходной части и подан для принятия Верховной Раде нового созыва, поскольку нынешний состав парламента технически не сможет принять документ за оставшиеся два рабочих дня, заявил премьер-министр Украины Николай Азаров.

Такое заявление он сделал, отвечая на вопрос УНИАН о том, по каким причинам парламент вернул предложенный правительством законопроект.

«У парламента до выборов осталось два рабочих дня. Реально, чтобы он за эти два рабочих дня мог бы рассмотреть бюджет? Наверное, нереально. И поэтому совершенно понятна позиция Верховной Рады», - сказал Н.Азаров.

Он также подчеркнул, что правительство планирует откорректировать проект бюджета, увеличив доходную часть, и улучшить позиции социальной защиты населения.

«Мы хотели бы улучшить позиции социальной защиты населения за счет тех законов, которые сейчас находятся, но пока еще не приняты Верховной Радой, и которые работают на увеличение доходной части бюджета? Наверное, хотели бы. Логично, что Верховная Рада нам предложила – давайте мы примем законы, увеличивающие доходную базу, и вернемся к рассмотрению закона о Государственном бюджете», - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что никакой интриги в ситуации с бюджетом нет.

«Конечно, журналистам очень хочется интригу создать, но интриги на самом деле нет… У нас с парламентом есть абсолютно конструктивное взаимодействие и абсолютно нормальная работа», - сказал Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 12 сентября утвердил проект закона Украины «О Государственном бюджете на 2013 год», исходя из прогнозного роста ВВП на уровне 4,5%. Проект бюджета-2013 рассчитан исходя из утвержденных правительством еще в 2011 году макропоказателей, в частности: рост ВВП – 4,5%, показатель номинального ВВП – 1,688 трлн грн, инфляция – 5,9%.

15 сентября председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин вернул правительству на доработку проект государственного бюджета на 2013 год.

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