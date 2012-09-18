ВР до выборов проведет всего три заседания - КПУ голосовала «за»

11:19, 18 сентября 2012
Политика
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Верховная Рада решила до завершения избирательной кампании работать в пленарном режиме всего три дня, включая сегодняшний, которое закроет только после рассмотрения всех вопросов повестки дня.

Верховная рада не перетрудится

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято на сегодняшнем заседании парламента.

В частности, Верховная Рада внесла изменения в календарный план работы 11-й сессии шестого созыва ВР.

«За» данное решение проголосовали 264 народных депутата из 358, зарегистрированных в сессионном зале. «За» проголосовали депутаты фракции Партии регионов, КПУ, Народной партии и группы «Реформы ради будущего».

Данным постановлением предусмотрено, что сегодня ВР работает в пленарном режиме до завершения рассмотрения всех запланированных вопросов повестки дня.

С 19 по 21 сентября народные депутаты будут работать в комитетах и фракциях.

2 и 16 октября ВР, в соответствии с постановлением, будет работать в пленарном режиме, а с 3 по 5 октября и с 17 по 19 октября будет работать в комитетах и фракциях.

Как сообщал УНИАН, лидер коммунистов Петр Симоненко заявил, что КПУ отказывается поддерживать инициативу фракции Партии регионов о том, чтобы во время избирательной кампании Верховная Рада Украины работала один день в неделю.

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