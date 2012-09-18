ВР до выборов проведет всего три заседания - КПУ голосовала «за»

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято на сегодняшнем заседании парламента.

В частности, Верховная Рада внесла изменения в календарный план работы 11-й сессии шестого созыва ВР.

«За» данное решение проголосовали 264 народных депутата из 358, зарегистрированных в сессионном зале. «За» проголосовали депутаты фракции Партии регионов, КПУ, Народной партии и группы «Реформы ради будущего».

Данным постановлением предусмотрено, что сегодня ВР работает в пленарном режиме до завершения рассмотрения всех запланированных вопросов повестки дня.

С 19 по 21 сентября народные депутаты будут работать в комитетах и фракциях.

2 и 16 октября ВР, в соответствии с постановлением, будет работать в пленарном режиме, а с 3 по 5 октября и с 17 по 19 октября будет работать в комитетах и фракциях.

Как сообщал УНИАН, лидер коммунистов Петр Симоненко заявил, что КПУ отказывается поддерживать инициативу фракции Партии регионов о том, чтобы во время избирательной кампании Верховная Рада Украины работала один день в неделю.