Политолог: ПР не соберет 300 голосов в парламенте, да пока и не нужно

Такое мнение руководитель Центра политического анализа "Пента" Владимир Фесенко высказал на пресс-конференции в УНИАН.

«Сейчас даже простое большинство не обязательно формализовать… Можно просто сформировать ситуативное большинство, например, при голосовании за спикера Верховной Рады», - сказал он.

В.Фесенко высказал убеждение, что для того, чтобы продемонстрировать победу Партии регионов на выборах, будет создано официальное пропрезидентское большинство, в которое войдет часть депутатов, избранных в мажоритарных округах. Однако, по словам политолога, оно будет далеко не конституционным и будет состоять из 240-250 депутатов. По его мнению, при этом другая часть «мажоритарщиков» будет сохранять нейтралитет, как и коммунисты, которые также не войдут в пропрезидентское большинство.

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В то же время В.Фесенко предположил, что вопрос о создании конституционного большинства в парламенте нового созыва может стать актуальным, если власть надумает внести изменения в Конституцию.

«В частности, чего боится оппозиция? Перенесения выборов Президента в Верховную Раду. Вот тогда над формированием конституционного большинства будут упорно работать» - считает политолог.