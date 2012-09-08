Электорат молча избегает социологов

Об этом сообщил директор Центра политических исследований "Пента" Владимир Фесенко в эфире "Шустер Live", комментируя социологию парламентских выборов.

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"Особенность нынешней социологической ситуации в том, что многие люди отказываются участвовать в опросах. Очень много. По отдельным регионам это просто зашкаливает", - цитирует Украинская правда.

"Значительная часть наших избирателей закрылась. У социологов это называется "спираль молчания". И это может принести сюрпризы во время голосования. Вот за кого эти люди проголосуют? Скорее всего, значительная часть этих людей просто не придет голосовать, но они могут и принести определенные сюрпризы", - уточнил Фесенко.

"Будет много интересного, неожиданного, как раз связанного с этой социологической группой", - подытожил он.