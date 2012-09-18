Тигипко: Мы обязаны готовить Украину к любому сценарию

«Никто не знает сейчас, как мировой и европейский кризисы, о которых все говорят, повлияют на Украину, и на когда придется пик кризиса». Об этом заместитель председателя Партии регионов, вице-премьер-министр Украины Сергей Тигипко заявил на конференции «Улучшение условий ведения бизнеса - главный фактор создания конкурентоспособной экономики» в Киеве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.Тигипко, он заявил: «Мы обязаны готовить Украину к любому сценарию, и мы должны выстроить мощную линию обороны, чтобы уменьшить влияние любого кризиса. Я бы ставил вопрос даже несколько по-другому. Мы должны, по моему мнению, из этого кризиса выйти более конкурентоспособными».

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С.Тигипко отметил, что никто не знает сейчас, как мировой и европейский кризисы, о которых все говорят, повлияют на Украину, и на когда придется пик кризиса. При этом вице-премьер выразил уверенность, что для нашего государства является абсолютно возможным выйти из кризиса более сильным.

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По словам С.Тигипко, на сегодняшний день главное - создать хорошие условия для инвесторов - как для внешних, так и для внутренних, и провести дерегулирование, которое является одним из основных условий улучшения ситуации для бизнеса.