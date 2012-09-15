Азаров говорит, что в Украине идет вторая волна экономического кризиса

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Николай Азаров сказал сегодня в Ялте на 9-м форуме «Ялтинской европейской стратегии» (YES).

«Сейчас по Украине очень серьезно проходится вторая волна кризиса, а я бы сказал не вторая волна, а продолжающийся кризис, который, наверное, если верить определенным прогнозам, различным экономическим теориям, охватил наш мир и будет еще лет 10 по крайней мере терзать» - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что для борьбы с кризисом необходимы нестандартные подходы и решения.

Как сообщал УНИАН, 3 августа в интервью центральным телеканалам страны Н.Азаров заявил, что экономика Украины за два последних года после серьезного падения в 2009 году выросла на 12,5% и почти вернулась на докризисный уровень.

28 августа премьер высказал мнение, что экономический кризис 2008-2009 годов в Украине не повторится.

«2008-2009 год у нас не повторится. А условия для повторения тех событий у нас есть, поскольку тяжелой остается ситуация с мировой экономикой и падает спрос на нашу продукцию», - сказал Н.Азаров.