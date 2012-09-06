Янукович: Выплата зарплат в конвертах во время кризиса недопустима

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании Комитета по экономическим реформам.

«Никто, кроме вас, по большому счету, более эффективно не может работать с бизнесом, с крупными промышленными предприятиями. Поэтому я прошу и требую, чтобы вы работали над вопросом детенизации выплаты зарплат. Выплата зарплат во время кризиса в конвертах недопустима», - сказал В.Янукович.

Президент подчеркнул, что легальный рост зарплат обеспечивает возможность повышения пенсий.

В этом контексте В.Янукович также поручил региональным властям решить вопрос ликвидации задолженности по зарплатам сотрудникам предприятий, которые обанкротились ранее, однако задолженность осталась.

Он сообщил, что на сегодняшний день общая сумма задолженности по выплате зарплат в Украине составляет 1,5 млрд грн.