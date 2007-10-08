Сегодня в Москве продолжаться украинско-российские “газовые” переговоры: запланирована новая рабочая встреча министра топлива и энергетики Украины Юрия БОЙКО и председателя правления ОАО "Газпром" Алексея МИЛЛЕРА.

Встреча пройдет в центральном офисе газового холдинга в Москве, сообщает управление информации "Газпрома".

"Переговоры по вопросам сотрудничества в газовой сфере и, в частности, погашения существующей задолженности хозяйственных субъектов за поставки газа Украине в 2007 году будут продолжены на следующей неделе", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, "Газпром" 2 октября заявил, что сократит поставки природного газа для Украины в случае непогашения задолженности в размере свыше 1,3 млрд. дол., которую накопила украинская сторона.

Правительство Украины, в свою очередь, опровергло информацию о долге Украины перед Россией, заявив, что долг не является государственным, а сумма долга преувеличена. Ю.БОЙКО заявил, что в действительности речь идет о долге не Украины, а посредников - "РосУкрЭнерго" и "УкрГазЭнерго".