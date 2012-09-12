На внеочередных местных выборах 88% вакантных мест заняли представители ПР

На внеочередных выборах, которые состоялись 9 сентября на территории 86 сел, поселков, городов 23 областей Украины, было избрано 78 сельских, 5 поселковых и 3 городских председателя.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, среди новоизбранных 86 сельских, поселковых, городских председателей - 76 представителей Партии регионов, что составляет 88%.

Кроме того, победу на выборах одержали 4 члена ВО «Батьківщина» и 6 внепартийных.

Среди избранных 37 женщин.

Также сообщается, что Богодуховским городским председателем (Харьковская область) избрана Наталия Олексенко, член ПР, секретарь Богодуховского городского совета. За нее отдали свои голоса 59,52 % избирателей.

Как сообщал УНИАН, на внеочередных выборах 9 сентября Алупкинским городским председателем (АР Крым) избран Дмитрий Карнаух, секретарь Алупкинского городского совета. Южноукраинским городским председателем (Николаевская область) избран Евгений Квасневский, секретарь Южноукраинского городского совета. Оба они – представители ПР.