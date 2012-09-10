Новый гендиректор Лавры не исключает, что уволит Прокаеву

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.Михайлина сообщил сегодня во время пресс-конференции.

Он отметил, что в музеях и заповедниках должны работать соответствующие специалисты - искусствоведы, историки, археологи и музееведы.

Новый гендиректор сообщил, что теперь изучает «правовое происхождение» пребывания нескольких лиц на определенных должностях в заповеднике. В частности, отметил он, изучается также целесообразность пребывания на соответствующей должности В.Прокаевой.

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Отдельно Л.Михайлина заметил, что его очень огорчает информация о том, что В.Прокаева якобы давала взятки за свое назначение. По его словам, для того, чтобы оценить В.Прокаеву как профессионала, нужно будет еще 1-2 недели.

Также Л.Михайлина сказал, что окончательное решение относительно В.Прокаевой будет зависеть от «глубины того, как я изучу этот вопрос».

Как сообщал УНИАН, 1 августа В.Прокаева заявила, что за свое назначение на должность заместителя гендиректора по международному сотрудничеству Киево-Печерского заповедника якобы передала бывшему гендиректору заповедника Виктории Лесничей 50 тысяч долларов взятки для министра культуры Михаила Кулиняка.

7 августа В.Лесничая подала судебный иск к В.Прокаевой за клевету.

9 августа Министерство культуры приняло решение об увольнении В.Лесничей с должности гендиректора Киево-Печерского историко-культурного заповедника «в связи с коллективными жалобами, которые поступали в Минкультуры от работников заповедника, в которых указывалось на многочисленные нарушения трудового законодательства со стороны дирекции заповедника».

10 августа и.о. генерального директора Киево-Печерского историко-культурного заповедника была назначена Наталия Клименко, которая с декабря 2005-го по январь 2012 года возглавляла Национальный музей Тараса Шевченко.

31 августа коллективу Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" был представлен новый генеральный директор Л.Михайлина, который ранее занимал должность директора государственного историко-архитектурного заповедника "Хотинская крепость".