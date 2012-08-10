Прокаева вернула себе должность в Лавре

Об этом говорится в сюжете ТСН Особое.

Новоназначенная директор заповедника Клименко попасть в свой рабочий кабинет не сумела: ключей почему-то найти не смогли. Поэтому свой первый приказ новая руководительница учреждения переслала в отдел кадров по факсу: в должности заместителя гендиректора лаврского заповедника возобновляется Влада Прокаева.

Отменены также указы об увольнении еще четырех членов ее команды.

Позже с комиссией и охраной двери директорского кабинета открыли слесари. Клименко осмотрела помещение и вышла, сказав опечатать двери до понедельника.

Экс-директор лавры со вчерашнего дня находится в кардиологическом отделении киевской больницы. Медики запретили ей принимать посетителей. Приказ о своем увольнении она будет обжаловать в суде.

Как сообщал УНИАН, Прокаева заявила, что передала $ 50 тысяч взятки для министра Кулиняка, чтобы получить должность заместителя директора Киево-Печерского заповедника.