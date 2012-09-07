Азаров зашел в Донецке в банк - валюты достаточно

Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной государственной администрации.

«Премьер-министр Николай Азаров лично убедился в том, что валюты у донецких банках достаточно и проблем с ее обменом нет. В этом он убедился, посетив два донецких банка», - сказано в сообщении.

В ОГА отметили, что «в одном из банков премьер-министр поинтересовался: есть ли валюта и обратился с просьбой осуществить покупку, на что ему ответили, что деньги для обмена есть в достаточном количестве, и попросили у него паспорт».

«Также глава правительства пообщался с заместителем председателя Донецкого областного отделения Национального банка, у которого он поинтересовался достаточно ли валюты в Донецкой области, на что получил утвердительный ответ и заверения, что проблем с ее выдачей нет», - заключено в сообщении.

Как передает корреспондент УНИАН, к посещению отделений банков в Донецке Н.Азарова подтолкнули местные журналисты, которые пожаловались, что «при всей нынешней якобы стабильной ситуации на валютном рынке Украины, в Донецке ни в одном из банков валюту сегодня не продают».

На брифинге глава правительства ответил журналистам: «Я сказал, что валюты в банках должно быть столько, чтобы ее не то, что хватило на всех, а еще осталось. Вот и все. Она должна быть. Нет таких оснований и быть не может. Не надо так говорить, 100% я уверен, что во всех банках есть и в обменниках валюта тоже есть. Это 100%».

После чего Н.Азаров сообщил: «Вот сейчас поеду, остановлюсь возле любого отделения банка, как я вчера это сделал в Харькове. Я вчера в Харькове, проезжая мимо отделения банка, попросил остановить машину, зашел в банк и поинтересовался, по какому курсу (обмена) они объявили – было 8 грн 11 копеек (за один доллар). И не было никакого ажиотажа, никакой очереди. И они не знали, что я приеду».

Тогда премьер-министр пообещал: «Я обязательно потеряю сейчас 10 минут и заеду в отделение банка».

Из парка им. Петровского, где проходил брифинг, Н.Азаров выехал в кортеже при сопровождении автомобилей ГАИ.