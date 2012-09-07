Жена Луценко говорит, что ее мужа лечить уже не будут

Об этом журналистам сообщила его супруга Ирина Луценко.

«Юра пока что держится на тех лекарствах, которые я ему передавала… Лечения не будет, это же на краю цивилизации», – цитирует жену Луценко НБН.

«В Менской колонии, на сколько мне известно, есть два врача: женщина-фельдшер пенсионного возраста и врач из числа осужденных. Там есть фельдшерский пункт, который называется медчастью и в котором есть анальгин, зеленка и йод. Фактически осужденные занимаются самолечением», - добавила Луценко.

Она сообщила, что лечение Юрия Луценко после обследования местными врачами свелось к тому, что ему дали несколько обезболивающих аппаратов, после чего бывший министр вернулся к своей нынешней работе в колонии – шитью перчаток.