Ющенко: Россия использует украинское руководство в своих целях

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Наша Украина», об этом лидер «Нашей Украины», бывший Президент Украины Виктор Ющенко заявил, комментируя высказывание премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и других чиновников на заседании Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и гуманитарного сотрудничества.

По убеждению экс-Президента, Кремль прямо объявил о своих планах гуманитарной экспансии в Украине.

В.Ющенко напомнил, что в соответствии с установками Д.Медведева, Россия должна занимать "наступательную позицию" в распространении русского языка в мире, уделить особое внимание деятельности центров, ключевых для российских интересов в странах СНГ, способствовать интеграционным процессам на территории СНГ и усилить деятельность в Украине. Европейские стандарты названы при этом «непонятными для многих украинцев, что вызывает противодействие внутри общества».

«В связи с этими заявлениями, очевидной стала роль, которую исполняет в контексте российских планов нынешнее украинское руководство. Открыто обнародовав свои планы, российская власть, фактически, разоблачила своих сообщников в Украине. Если до сих пор пророссийские силы пытались придать благородство своим действиям ссылками на Европейскую хартию региональных языков, разговорами о правах человека, демократии и равенстве, то после признания Дмитрия Медведева зафиксировано: нынешняя украинская власть – не самостоятельный игрок, а исполнитель одной из второстепенных ролей в большой кремлевской игре по развитию «русского мира»», - убежден В.Ющенко.

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Он отметил, что украинское руководство лишь выполняет сценарий, написанный за пределами Украины, среди пунктов которого – закон «О принципах государственной языковой политики», интеграция в постсоветские экономические объединения, согласование подходов к истории, торможение реализации европейского курса Украины и подмена его российско-украинским содружеством, которое, по словам одного из украинских чиновников, «должно стать нашим общим ответом на цивилизационные вызовы третьего тысячелетия».

В.Ющенко призвал все политические силы, которые называют себя проукраинскими и неподконтрольными России, выразить публичный протест заявлениям российских должностных лиц, которые имеют признаки грубого вмешательства во внутренние дела суверенного государства Украина.