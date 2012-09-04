Украина отправит фрегат бороться с сомалийскими пиратами

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег Волошин.

По его словам, для участия в операции Украина выделит фрегат «Гетман Сагайдачный» с палубным вертолетом и группой бойцов спецназа на борту.

О.Волошин сообщил, что в данное время Министерство обороны Украины и НАТО согласовывают технические вопросы, связанные с участием украинской стороны в операции «Океанский щит».

«Ожидается, что практическое участие подразделений Вооруженных сил Украины в операции «Океанский щит» начнется уже в 2013 году», - сказал О.Волошин.

По его словам, это будет непосредственный вклад Украины в международные усилия по укреплению безопасности, а также в защиту украинских моряков и экипажей, которые работают на международных морских торговых маршрутах.