В ВР открылась последняя сессия парламента шестого созыва

Как передает корреспондент УНИАН, в сессионном зале присутствует премьер-министр Украины Николай Азаров, члены Кабинета министров, представители судебной ветви власти, уполномоченный парламента по правам человека, генеральный прокурор, председатель Высшего совета юстиции, председатель Фонда госимущества и другие.

Открылась сессия Гимном Украины в исполнении хора им. Г.Веревки.

В сессионном зале находятся депутаты всех фракций, а на балконах ВР заняли места представители дипломатических учреждений, аккредитованных в Украине. Фракция "БЮТ-Батькивщина" на своих местах развернула плакат с фотографией Юлии Тимошенко, на котором написано «Тимошенко волю, Україні волю».

Президент Украины участия в открытии сессии не принял.

Парламентская оппозиция встретила выступление премьер-министра Украины Николая Азарова на открытии одиннадцатой сессии шестого созыва свистом и криками «позор».

Как передает корреспондент УНИАН, ряд оппозиционных депутатов во время выступления Н.Азарова покинули сессионный зал.