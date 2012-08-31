«Батькивщина» готова к праймериз в Киеве - и ждет ответа от Кличко

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении «Батькивщины» относительно призыва общественных активистов к оппозиционным силам согласовать единых кандидатов в народные депутаты в самых конкурентных округах столицы и области.

«Объединенная оппозиция «Батькивщина» считает, что сегодня у нас нет права на конкуренцию между кандидатами, которая распыляет голоса избирателей из демократического лагеря и способствует победе провластных кандидатов. Мы считаем, что сегодня нашим главным лозунгом является «Ни одного голоса Партии регионов!» - сказано в документе.

Объединенная оппозиция «Батькивщина» поддерживает общественную инициативу.

«Мы готовы к проведению праймериз в каждом из мажоритарных округов Киева и Киевской области, по результатам которых будет определен самый рейтинговый кандидат, в интересах которого должны снять свои кандидатуры другие претенденты от демократических сил», - отмечается в заявлении.

В Объединенной оппозиции надеются, что партия «УДАР» и ее лидер Виталий Кличко, который до этого неоднократно заявлял о необходимости проведения таких праймериз, поддержат указанную инициативу общественных активистов.

Как сообщал УНИАН, 27 августа на пресс-конференции в УНИАН общественные активисты Вахтанг Кипиани, Виктория Сюмар и Игорь Жданов призвали оппозиционные силы по результатам социологических опросов и переговоров согласовать единых кандидатов в народные депутаты в самых конкурентных округах в Киеве и Киевской области.

"Мы предлагаем такую общественную инициативу: провести социологические исследования в Киеве и Киевской области с помощью тех социологических компаний, которым доверяет оппозиция, и на основании этой информации "Батькивщина" и «УДАР» могли бы принять согласованное решение о походе на выборы единого кандидата", - сказал И.Жданов.

По его мнению, политическая сила, кандидат которой по результатам социологических опросов будет иметь самую низкую поддержку среди избирателей, должна снять такого кандидата в интересах того, у кого рейтинг окажется более высоким.

Справка УНИАН. Самая конкурентная борьба за депутатский мандат будет проходить в одномандатных округах Киева и Киевской области, в которых общее количество избирателей составляет соответственно 2 млн 160 тыс. 941 человек и 1 млн 461 тыс. 87 человек.

В частности, самое большое количество - 312 - кандидатов в депутаты зарегистрировано в столичных одномандатных округах и 294 кандидата - в округах Киевской области.

При этом самая ожесточенная конкуренция за депутатский мандат будет в одномандатном округе № 95 в Киевской области, в котором зарегистрировано 48 кандидатов в депутаты. В округе № 90 в Киевской области за депутатский мандат борьбу будут вести 47 кандидатов.

Второе место по конкурсу занимают округа столицы. В частности, в округе № 212 баллотируются 39 кандидатов.