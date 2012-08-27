Социологи предлагают оппозиции помочь определить мажоритарщиков

Соответствующую инициативу президент аналитического центра "Открытая политика" Игорь Жданов огласил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Мы предлагаем такую общественную инициативу: провести социологические исследования в Киеве и Киевской области с помощью тех социологических компаний, которым доверяет оппозиция, и на основании этой информации "Батькивщина" и «УДАР» могли бы принять согласованное решение о походе на выборы единого кандидата", - сказал И.Жданов.

По его мнению, политическая сила, кандидат которой по результатам социологических опросов будет иметь самую низкую поддержку среди избирателей, должна снять такого кандидата в интересах того, у кого рейтинг окажется более высоким.

"Я думаю, что эта идея правильная. Такой опрос можно было бы провести в сентябре, а в начале октября провести съезды и снять кандидатов, которые являются слабыми для победы", - добавил он.

В свою очередь, директор Института массовой информации Виктория Сюмар отметила, что парламентская избирательная кампания проходит с нарушениями, на которые никто не обращает внимание. В частности, по ее словам, речь идет о тотальном подкупе избирателей и большом количестве заказных материалов в СМИ. "Наша инициатива не направлена на поддержку оппозиционных кандидатов. Мы говорим о тех кандидатах, которые демонстрируют другой уровень политической культуры. Потому что если оппозиция начнет вести кампанию так, как ведет ее власть, то она проиграет", - считает эксперт.

Журналист Вахтанг Кипиани убежден, что во многих округах оппозиционные партии выдвинули непроходных кандидатов. "Эта избирательная кампания — это предвестник катастрофы. Приблизительно в 17 областях оппозиция не возьмет ни одного мандата. Это значит, что перспектива формирования провластной коалиции в 300 голосов полностью реальна, и в этом смысле является исключительной ситуацией, когда Киев, в частности, оппозиционно настроенный к власти, не имеет достаточно качественных кандидатов, чтобы противостоять этой власти", - отметил В.Кипиани.

По его словам, предварительная договоренность между партиями "Батькивщина" и "Свобода" о согласовании своих кандидатов в определенных округах является позитивным фактором, однако это не решает общей проблемы. "Это не всегда дает позитивный результат, потому что на Востоке, где практически нет шансов победить, все равно, кто будет представлять оппозиционный сектор — "Свобода" или "Батькивщина", но в Киеве, где есть общественный запрос на новых людей, на качественные изменения, на непродажную политику, оппозиция не предложила сильных кандидатов. Поэтому мы должны предложить политикам выйти на новый уровень согласования кандидатов", - объяснил журналист.

Как сообщал УНИАН, наиболее конкурентная борьба за депутатский мандат будет проходить в одномандатных округах Киева и Киевской области, в которых общее количество избирателей составляет соответственно 2 млн 160 тыс. 941 чел. и 1 млн 461 тыс. 87 чел.

В частности, самое большое количество - 312 - кандидатов в депутаты зарегистрировано в столичных одномандатных округах и 294 кандидата - в округах Киевской области.

При этом самая ожесточенная конкуренция за депутатский мандат будет в одномандатном округе № 95 в Киевской области, в котором зарегистрированы 48 кандидатов в депутаты. В этом округе баллотируются, в частности, бывший глава Киевской областной госадминистрации Евгений Жовтяк, выдвинутый партией «Украинская платформа «Собор», Вячеслав Кутовый (партия "Батькивщина"), Петр Мельник (Партия регионов) и другие.

В округе № 90 в Киевской области за депутатский мандат борьбу будут вести 47 кандидатов, в том числе заведующий сектором обеспечения работы первого заместителя министра экономического развития и торговли Роман Атаманский, народный депутат Украины Руслан Зозуля (внефракционный), директор Киевского областного центра по инвестициям и развитию Вадим Коверда (Партия регионов), актер-вокалист Григорий Музыка (партия "Відродження"), народный депутат Виталий Чудновский (самовыдвиженец) и другие.

Второе место по конкурсу занимают округа столицы. В частности, в округе № 212 баллотируются 39 кандидатов, в том числе заместитель директора дочернего предприятия "Фуршет Центр" Владимир Кононенко (самовыдвиженец), народный депутат Кирилл Куликов (партия «УДАР»), народный депутат Екатерина Лукьянова (самовыдвиженец), адвокат Татьяна Монтян (самовыдвиженец), народный депутат Тарас Чорновил (самовыдвиженец) и другие.