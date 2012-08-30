Тигипко говорит, что уже пора меньше кивать на «попередников»

Об этом он заявил в интервью ЛигаБизнесИнформ.

«Роль "попередників" была очень негативной. Но я считаю, что по прошествии уже месяцев шести стоило бы меньше об этом говорить. Пришел во власть - бери на себя ответственность», – сказал он.

По мнению вице-премьера, власти есть о чем говорить. «Есть же достижения: пенсионная реформа, которая позволила стабильно выплачивать пенсии и выйти на повышение социальных стандартов в этом году, парафирование соглашения о зоне свободной торговли с ЕС, ратификация соглашения о зоне свободной торговли со странами СНГ, Закон о занятости. Готовим три важных закона для инвесторов. Подготовили решение о создании компании по страхованию рисков экспортеров. Власть должна заниматься такими вещами. И именно на них делать упор во время избирательной кампании», – заявил С.Тигипко.