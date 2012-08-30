Тигипко слил Сильную Украину за 5 мест в списке ПР

Сергей Тигипко говорит, что он доволен слиянием с Партией регионов.

"Да (доволен - ред.). Считать, что как только ты пойдешь во власть, тебя осыплют цветами - неправильно. Наверное, причина этого - тяжелая жизнь многих украинцев", - сказал вице-премьер в интервью ЛІГАБізнесІнформ.

По словам политика, за слияние Сильной Украины с ПР Тигипко получил для своих партейцев 5 мест в списке.

"Для себя, Светланы Фабрикант, Владимира Дудки, Олега Шаблатовича и Сергея Витера", - уточнил Тигипко.

На резонный вопрос, стоило ли терять свою партию с рейтингом в 12% ради получения пяти мест в парламенте, вице-премьер ответил:

"Многие "сильноукраинцы" попали еще и в исполнительную власть. Сейчас по стране у нас есть 18 зампредов в областных администрациях. Я своим сторонникам говорил: хотите делать реальные реформы - приходите во власть. Я доволен, потому что вижу, как они пашут".