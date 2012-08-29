Комитет избирателей подозревает, что местами в окружкомах будут торговать

17:22, 29 августа 2012
Политика
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Окружные избирательные комиссии не смогут своевременно начать свою работу.

Черненко убежден, что составы комисий изменятся

Об этом сказал председатель правления Комитета избирателей Украины Александр Черненко во время пресс-конференции в УНИАН.

«Сегодня последний день, когда окружные комиссии должны собраться на свои заседания. По состоянию на вчера большая половина их просто не собралась», - сказал он.

А.Черненко объяснил, что в состав комиссий часто входят «случайные» люди, с которыми потом просто нельзя установить связь, чтобы собрать комиссию.

«Уже очевидно, что окружные комиссии своевременно не соберутся. В том составе, в котором они сейчас сформированы, они работать просто не могут», - считает эксперт.

 

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Он также выразил убеждение, что сейчас в составе окружкомов будут происходить постоянные изменения.

«Те партии, которые не попали в ОИК, будут обращаться к тем партиям (которые имеют право подавать в ОИК кандидатуры своих членов - УНИАН) и банально покупать их квоты в комиссиях» - убежден А.Черненко.

Он отметил, что теперь с каждым этапом избирательной кампании становится очевидным несовершенство избирательного законодательства.

Как сообщал УНИАН, 24 августа состоялась жеребьевка относительно партийного представительства в 225 окружных избирательных комиссиях.

По результатами жеребьевки ОИК сформированы из состава представителей 19 непарламентских партий, принимающих участие в выборах, и 5 депутатских фракций парламента.

В частности, в каждой из 225 ОВК представлены непарламентские политические партии: «Молодежь к власти», «Украина – Русь едина», «Народно-трудовой союз» и «Братство».

В то же время в состав ни одной ОИК не попал ни один представитель партий «УДАР Виталия Кличко» и ВО «Свобода».

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