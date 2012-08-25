Опора: Самое большое представительство в ОИК получили «аутсайдеры» выборов

Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении общественной сети "Опора".

В организации отмечают, что, по результатам проведенной 24 августа Центральной избирательной комиссией жеребьевки относительно включения кандидатур в состав 225 окружных избирательных комиссий, лишь 19 политических партий получили представительство в ОИК. Во всех без исключения 225 окружных избирательных комиссиях получили квоту партии «Молодежь к власти», «Русь - единая», Народно-трудовой союз Украины, «Братство», Украинская партия «Зеленая планета».

По данным «Опоры», лишь 5 из 19 этих субъектов избирательного процесса выдвинули своих кандидатов списком. Все остальные партии ограничились выдвижением кандидатов в отдельных одномандатных избирательных округах. Среди тех партий, которые получили представительство во всех 225 ОИК, лишь две выдвинули больше трех кандидатов на выборах народных депутатов Украины.

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Гражданская сеть «Опора» подчеркивает, что примененная на парламентских выборах 2012 года процедура жеребьевки относительно включения кандидатур в состав ОИК не способствует равномерному представительству всех политических сил в избирательных комиссиях и искажает принцип взаимного контроля между субъектами избирательного процесса.

"Разовая жеребьевка по всем окружным избирательным комиссиям создала такие условия, что наибольшее представительство в них получили партии, которые выдвинули минимальное количество кандидатов на выборах и не ведут активной предвыборной кампании", - говорится в заявлении "Опоры".

Как отмечают в организации, во время жеребьевки определялась лишь очередность всех политических партий относительно включения их представителей в состав ОИК. "То есть, партии получили лишь порядковый номер, а жеребьевка претендентов на каждую из окружных избирательных комиссий отдельно не проводилось. После включения всех кандидатур в состав окружных избирательных комиссий от партии, которая является первой по установленной жеребьевкой очередности, определяются кандидатуры в состав таких комиссий по следующим. То есть, на всех ОИК имели право представительства те партии, которые зарегистрировали лишь одного кандидата, но сформировали представление 225 комиссий. Это привело к несправедливому и непропорциональному представительству преимущественно аутсайдеров выборов", - говорится в заявлении общественной организации.

Таким образом, отмечают в "Опоре", процедура жеребьевки, которая была применена на этих выборах, существенно отличается от практик парламентских кампаний 1998-2006 годов. "На предыдущих выборах народных депутатов жеребьевка организовывалась по каждой окружной избирательной комиссии отдельно, что обеспечивало соблюдение принципа равенства возможностей политических партий и кандидатов. Сейчас в пределах одной жеребьевки одновременно распределили вакантные места во всех окружных избирательных комиссиях, что ослабило взаимный контроль между субъектами избирательного процесса", - подчеркнули в общественной организации.