УДАР и Свобода возмущены жеребьевкой ЦИК на места в ОИК

Представитель партии «Удар» в центральной избирательной комиссии Валерий Карпунцов и представитель ВО «Свобода» Олег Махницкий считают несправедливыми результаты жеребьевки относительно представительства партий в окружных избирательных комиссиях

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Карпунцов и О.Махницкий заявили журналистам после завершения процедуры жеребьевки в ЦИК.

«В этой ситуации Удар будет делать упор на своих наблюдателях в окружных избирательных комиссиях, членах нашей юридической команды», - сказал В.Карпунцов.

Представитель «Удара» считает, что жеребьевка должна была проводиться отдельно по каждому из 225 округов, а не вообще по представительству партий во всех округах.

В.Карпунцов сообщил, что партия «Удар» обжаловала в апреле в судебном порядке постановление ЦИК о порядке проведения жеребьевки. Однако Киевский апелляционный админсуд подтвердил законность этого решения.

«Результат: места (в ОИК) получили партии, которые являются технологическими, то есть реальные участники избирательного процесса не получили ни одного места», - добавил в свою очередь О.Махницкий.

По его мнению, такой порядок определения представительства партий в ОИК является несправедливым и нецивилизованным. «Надеемся, что во время жеребьевки получим свое представительство в участковых избирательных комиссиях», - отметил представитель ВО «Свобода».

В свою очередь заместитель председателя ЦИК Андрей Магера отметил законности процедуры проведения жеребьевки. «Мы приняли постановление по этому вопросу, жеребьевка прошла соответственно как с требованиями Закона, так и постановления ЦИК», - подчеркнул он.

А. Магера считает, что результаты жеребьевки сложились «так, как захотела богиня Фортуна».

Как сообщал УНИАН, свое представительство в окружных избирательных комиссиях получили в результате жеребьевки 19 непарламентских политических партий, участвующих в выборах в Верховную Раду в 28 октябре 2012, а также согласно законодательству 5 депутатских парламентских фракций будут представлены в 225 избирательных округах.