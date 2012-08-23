Кабмин позволил ЦИК размещать информацию о выборах в СМИ без конкурса

Кабинет министров позволил Центральной избирательной комиссии без использования тендерных процедур производить закупку услуг по предоставлению эфирного времени для размещения в средствах массовой информации материалов, необходимых для подготовки и проведения выборов народных депутатов, подлежащих обязательному обнародованию.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли, соответствуюшщее постановление было принято на заседании Кабинета министров 22 августа.

Целью документа является приведение Порядка закупки товаров, работ и услуг, необходимых для подготовки и проведения выборов народных депутатов Украины, утвержденного постановлением Кабмина № 320 от 23 апреля, в соответствие с требованиями Закона "О выборах народных депутатов Украины".