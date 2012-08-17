ЦИК утвердил смету на видеонадзор

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято в четверг на заседании ЦИК.

«В соответствии с внесенными изменениями в закон о государственном бюджете Украины на 2012 год относительно особенностей обеспечения прозрачности выборов народных депутатов 28 октября и в ч. 1 ст. 47 Бюджетного кодекса утвердить смету государственной программы, которая предусматривает создание и внедрение системы видеонаблюдения на обычных избирательных участках на постоянной основе», - сказал председатель ЦИК Владимир Шаповал.

Он напомнил, что из государственного бюджета на создание системы видеонаблюдения будет выделено 993,6 млн. грн.

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Как сообщал УНИАН, 4 июля Верховная Рада Украины внесла изменения в государственный бюджет на 2012 год относительно выделения средств на оснащение избирательных участков системами видеонаблюдения.

С целью обеспечения публичности и открытости избирательного процесса во время проведения очередных выборов народных депутатов Украины законом предусмотрено выделить Центральной избирательной комиссии средства по отдельной бюджетной программе "создание и внедрение системы видеонаблюдения на обычных избирательных участках на постоянной основе во время выборов народных депутатов Украины в 2012 году" в объеме 993,6 млн. грн для оснащения избирательных участков системами видеонаблюдения.