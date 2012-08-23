В Киеве открыт Музей шестидесятничества

Как передает корреспондент УНИАН, открытие состоялось в рамках выездного заседания Общественного гуманитарного совета Киева.

В мероприятии приняли участие экс-министр иностранных дел, лидер Народного Руха Украины Борис Тарасюк, писатель, член Общественного гуманитарного совета Иван Драч, народный депутат Украины Тарас Чорновил, бывший политический заключенный, председатель общественной организации «Музей шестидесятничества» Николай Плахотнюк, украинский музыковед, композитор Леопольд Ященко и другие.

Во время церемонии открытия Б.Тарасюк выразил надежду, что музей посетит большое количество киевлян, которые «ознакомятся с героической страницей борьбы за независимую Украину, за демократию в Украине, которую совершили наши шестидесятники».

В свою очередь, Т.Чорновил подарил музею подшивку независимой общественно-политической газеты «Час/Time», которую издавал его отец, лидер Руха Вячеслав Чорновил.

Музей создан на основе коллекции, собранной членами общественной организации «Музей шестидесятничества», которая уже насчитывает более 20 тысяч разнообразных экспонатов. Среди них – произведения самобытных художников, образцы самиздата, рукописи и печатные издания, многочисленные документы и уникальные фотографии, личные вещи шестидесятников, которые отображают это явление в украинской культуре второй половины ХХ ст.

***Период «шестидесятничества» по времени охватывает небольшой промежуток, начиная с так называемой «хрущевской оттепели» и до начала 70-х годов XX столетия.

В то время подавляющее большинство представителей творческого круга украинской интеллигенции оказались в заключении или подверглись другим преследованиям. Тогда также произошел мощный взрыв новейших творческих идей в литературе, искусстве и науке. Однако из-за постоянного сопротивления действующей власти, наличия жестокой цензуры в обществе вынужденно приходилось распространять новые идеи через разные формы «Самиздата». В рукописных самодельных книгах, газетах и тому подобном под угрозой репрессий распространялись разные запрещенные литературные произведения, научные труды и критические к коммунистической власти статьи.