В Сумах на кандидатов от ПР работает агитационный цирк

В частности, в округе № 157 кандидат от Партии регионов Алексей Мовчан во время общения с избирателями использует, рядом с ансамблем народного творчества, странствующий цирк.

Выступая перед жителями одной из улиц областного центра, он пообещал избирателям сделать благоустройство придомовой территории, защитить прилегающую территорию от застройщиков и построить велодорожку, но в 2013 году, сообщает общественное движение ОПОРА.

Цирк, который приехал из Днепропетровска по заказу общественной организации «Молодые регионы», 1,5 часа веселил родителей и их детей фокусами и зверушками.

Как стало известно активистам, в Сумах Партия регионов обратилась еще к одному нестандартному методу: все желающие могли записаться на бесплатные курсы по изучению английского языка, однако предпочтение отдавалось тем, кто соглашался вступить в Партию регионов и их близким.