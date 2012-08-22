Источник: сегодня в Москве Бойко и Миллер продолжат газовые переговоры

Об этом УНИАН сообщил информированный источник.

«Сегодня в Москве пройдет очередная встреча Ю.Бойко и А.Миллера. Стороны продолжат переговоры по сотрудничеству в газовой сфере», - сказал собеседник агентства.

Напомним, последняя рабочая встреча Ю.Бойко и А.Миллера состоялась в Москве 2 июля, на ней стороны обсудили вопросы тактического и стратегического сотрудничества в газовой сфере.