Источник: сегодня в Москве Бойко и Миллер продолжат газовые переговоры
10:17, 22 августа 2012Политика
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Сегодня в Москве пройдет очередной раунд газовых переговоров министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрия Бойко и председателя правления ОАО «Газпром» Алексея Миллера.
Алексей Миллер та Юрий Бойко встретятся в Москве
Об этом УНИАН сообщил информированный источник.
«Сегодня в Москве пройдет очередная встреча Ю.Бойко и А.Миллера. Стороны продолжат переговоры по сотрудничеству в газовой сфере», - сказал собеседник агентства.
Напомним, последняя рабочая встреча Ю.Бойко и А.Миллера состоялась в Москве 2 июля, на ней стороны обсудили вопросы тактического и стратегического сотрудничества в газовой сфере.
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