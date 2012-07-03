Бойко и Миллер опять переговорили, но не говорят, о чем

Бойко и Миллер обсудили вопросы сотрудничества в газовой сфере.

В понедельник, 2 июля, в Москве состоялась рабочая встреча Министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрия Бойко с председателем правления ОАО «Газпром» Алексеем Миллером. Как сообщает пресс-служба Минэнергоугля, стороны обсудили вопросы тактического и стратегического сотрудничества в газовой сфере. Деталей встречи пресс-служба не сообщает.

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