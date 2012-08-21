Подозреваемый в покушении на Путина просит предоставить ему убежище в Украине

Об этом сегодня сообщили в Представительстве Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Киеве, передает ИТАР-ТАСС.

По данным Представительства, "Осмаев обратился к властям Украины с просьбой о предоставлении ему убежища". В связи с этим до тех пор, пока его просьба не будет рассмотрена Миграционной службой, международное законодательство не позволяет экстрадицию.

Как сообщалось ранее, решение о выдаче А.Осмаева России было принято 14 августа - соответствующее постановление вынес Апелляционный суд Одесской области, отклонив жалобу подозреваемого. Украина по рекомендации Европейского суда по правам человека приостановила процесс экстрадиции А.Осмаева в Россию. В частности, по словам пресс-секретаря Генпрокуратуры Украины Маргариты Вельковой, "защита Осмаева обратилась с жалобой в Европейский суд на решение Апелляционного суда Одесской области, который постановил выдать подозреваемого России". В связи с этим Европейский суд запросил у Украины документы по данному делу, а на время их рассмотрения рекомендовал приостановить процесс экстрадиции.