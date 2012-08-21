Директор ТВі призывает участников Всемирного газетного конгресса к бойкоту

Об этом он написал на своей страничке в Facebook.

"Из-за продолжения отключений ТВі будем просить членов нашего редакционного совета, среди которых Мирослав Маринович, Адам Михник, Виталий Портников и другие, обратиться к участникам Всемирного газетного конгресса бойкотировать мероприятие в Киеве до полного возобновления вещания. Обратимся также с просьбой не признавать выборы в условиях цензуры", - подчеркнул Н.Княжицкий.

Как сообщал УНИАН, 9 июня 2011 года исполнительный комитет «Всемирной ассоциации газет и издателей» (WAN-IFRA) избрал Украину местом проведения Всемирного газетного конгресса, Международного форума редакторов и Выставки информационных услуг в 2012 году.

Для участия в мероприятии 2-5 сентября 2012 года Украину посетят более 1500 делегатов, представителей влиятельных международных СМИ - издателей, главных редакторов, ведущих международных репортеров.

Между тем, ТВі, начиная с 20 июля, фиксирует отключение телеканала на Востоке и Юге Украины провайдерами кабельного телевидения.

Канал утверждает, что отключения происходят под давлением представителей Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. По информации, которую ТВі получил от одного из кабельных операторов, представители Нацсовета обращаются к провайдерам с требованиями отключить телеканал ТВі, угрожая применить к ним соответствующие меры административного воздействия.