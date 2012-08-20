В ТВi заявляют, что давление на телеканал продолжается

В случае его продления ТВi может призвать своих международных коллег бойкотировать два всемирных форумы, которые должны пройти в Киеве в начале сентября.

«Давление на канал продолжается. Все больше региональных провайдеров, из-за цензуры со стороны властей, отключают ТВi в своих сетях », - сказано в заявлении телеканала, которое подает Тиждень.

«Мы заявляем, что в случае продолжения давления на канал, оставляем за собой право обратиться в мировой журналистской общественности с просьбой бойкотировать 64-Всемирный газетный конгресс и 19-й Всемирный форум редакторов, которые будут проходить с 2 по 5 сентября в Киеве», - отмечается в заявлении ТВi.

Напомним, телеканал ТВi отключен в сетях операторов кабельного телевидения, работающих под торговой маркой «Триолан», в 11 городах Украины.