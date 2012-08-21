Украинских детей освободили из македонско-болгарского «плена»

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Александр Дикусаров.

"В понедельник после вмешательства МИД украинскому коллективу были выданы бесплатные визы, на место выехал консул, и в сопровождении консула они передвигались по территории Болгарии к границе с Румынией. Сегодня в 5.30 утра они пересекли болгарско-румынскую границу, и в сопровождении украинского консула двигаются к границе с Украиной", - сказал А.Дикусаров.

Он отметил, что через несколько часов украинские дети пересекут границу Украины, МИД предупредил пограничников, чтобы детям было предоставлено максимальное содействие.

Как сообщал УНИАН, 30 украинских детей двое суток стояли в автобусе на границе Македонии и Болгарии. Болгарские пограничники не пропускали их для транзитного проезда через Болгарию. Причиной задержки стало неправильное оформление виз детей.

Два фольклорных коллектива из Нежина и Киева представляли Украину на международном конкурсе в Македонии.