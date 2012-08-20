30 украинских детей 2-е сутки «маринуют» на границе Македонии и Болгарии
Тридцать украинских детей-участников фольклорных коллективов со вчерашнего дня держат на границе Македонии и Болгарии.
Как сообщает 5 канал, из-за неправильно оформленных виз дети не могут вернуться домой. Болгарские пограничники не пускают украинский автобус для транзитного проезда. Два фольклорных коллектива из Нежина и Киева принимали участие в международном конкурсе в Македонии.
Самому маленькому участнику - чуть больше года. Виктория Вишневая, руководитель танцевального коллектива по телефону сообщила: "Мы стоим на границе. Еда заканчивается у детей. Благодарим македонскую сторону - они позволили нам стоять, дали детям воду, бесплатный туалет". Почему детям неправильно оформили визы - сейчас выясняет отечественный МИД. Там готовят ноту дипломатическому ведомству Болгарии, чтобы как можно скорее урегулировать ситуацию.