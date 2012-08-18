ЦИК завершил регистрацию кандидатов в депутаты Верховной Рады

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя ЦИК Андрей Магера сегодня журналистам после завершения заседания Центризбиркома.

«Количество лиц, которые подали документы для регистрации кандидатом в депутаты, составляет 6 тысяч 214. Из них зарегистрированы кандидатами 5 тысяч 771 кандидат», - сказал А.Магера.

По его словам, по партийным спискам зарегистрировано 2 тысячи 644 кандидата от 22 политических сил, а в одномандатных округах – 3 тысячи 127 кандидатов, которые баллотируются как путем самовыдвижения, так и по предоставлению политических партий.

А.Магера добавил, что общее количество партий, которые являются субъектами избирательного процесса, составляет 89.