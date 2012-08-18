ЦИК завершил регистрацию кандидатов в депутаты Верховной Рады
16:57, 18 августа 2012Политика
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Центральная избирательная комиссия завершила процедуру регистрации кандидатов в народные депутаты Украины. На 450 депутатских мандатов в Верховной Раде нового созыва претендуют 5 тысяч 771 кандидат.
Андрій Магера подвел черту
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя ЦИК Андрей Магера сегодня журналистам после завершения заседания Центризбиркома.
«Количество лиц, которые подали документы для регистрации кандидатом в депутаты, составляет 6 тысяч 214. Из них зарегистрированы кандидатами 5 тысяч 771 кандидат», - сказал А.Магера.
По его словам, по партийным спискам зарегистрировано 2 тысячи 644 кандидата от 22 политических сил, а в одномандатных округах – 3 тысячи 127 кандидатов, которые баллотируются как путем самовыдвижения, так и по предоставлению политических партий.
А.Магера добавил, что общее количество партий, которые являются субъектами избирательного процесса, составляет 89.
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