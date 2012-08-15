Представительство ЕС называет «гуманитарным фактором» освобождение Иващенко

Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении представительства, согласованном с председателями миссий ЕС в Украине.

В заявлении отмечается, что представительство принимает к сведению освобождение В.Иващенко после двух лет лишения свободы. При этом дипломаты подчеркивают, что за эти два года его здоровье ухудшилось.

Представительство ЕС также подчеркивает важную роль, которую сыграли бывший Президент Польши Александр Квасневский и экс-президент Европарламента Петер Кокс относительно наблюдения за ходом судебного процесса по делу В.Иващенко.

«Представительство вновь заявляет о своей обеспокоенности ситуацией с верховенством закона и реформой судебной системы в Украине, которой Европейский Союз придает центральное значение, а также подтверждает обязательство Европейского Союза следить за рядом других текущих судебных процессов, в том числе по делу бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко и бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко», - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, Главным управлением военных прокуратур Генеральной прокуратуры Украины 20 августа 2010 года было возбуждено уголовное дело об обвинением В.Иващенко в злоупотреблении служебным положением при подписании плана санации госпредприятия Минобороны «Феодосийский судомеханический завод».

В.Иващенко был задержан в августе 2010 года, ему была избрана мера пресечения – взятие под стражу.

12 апреля 2012 года Печерский райсуд Киева приговорил В.Иващенко к 5 годам лишения свободы.

14 августа коллегия судей Апелляционного суда Киева смягчила приговор В.Иващенко, освободив его от отбывания основного наказания с испытательным сроком на 1 год.