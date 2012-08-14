Андреевский спуск может «поплыть» из-за неконтролируемого строительства

Старший научный сотрудник Института геологических наук НАН Украины, кандидат геолого-минералогических наук Вадим Рыбин заявляет о недопустимости строительства на столичном Андреевском спуске паркингов и домов на свайных фундаментах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

В.Рыбин подчеркнул, что территория Андреевского спуска, как и вся территория заповедника «Древний Киев», оползнеопасна.

«Эта улица подтоплена, т.е. там высокий уровень грунтовых вод: в верхней части 3-5 м, а в нижней – 1-2 м. И она оползнеопасная. Это создает опасность для всех домов – и для старых, и для новых, которые хотят построить. Моя точка зрения – крайне важно, чтобы большое внимание было уделено инженерным коммуникациям. Вода является самым сильным и активным участником оползневых процессов, которые губят и памятники, и просто добротные старые здания», - сказал В.Рыбин.

По его словам, на Андреевском спуске не должно быть никаких подземных паркингов, никаких новых зданий на свайных фундаментах. «Потому что свайные фундаменты меняют гидрологическую обстановку, и это губительно для старых зданий», - пояснил специалист.

«На Андреевском спуске не должно быть ни одного паркинга, ни наземного, ни подземного. Машин в такой зоне быть не должно. Естественно, что кто-то там живет в домах и имеет машину… Но все это должно быть ограничено. Любыми мерами, но ограничить распространение автотранспорта на эту улицу. Она должна быть в основном пешеходная», - подчеркнул В.Рыбин.

Также он зявил о необходимости замены всех коммуникаций при укреплении и реконструкции старых зданий на спуске и организации дренажа вокруг Андреевской церкви, который защищает храм от разрушительного действия воды.

«Но при этом нужно помнить, что любое неосторожное вмешательнство вполне может вызвать негативную реакцию какого-то старого дома соседнего и вызвать его деформацию», - подчеркнул В.Рыбин.

Как сообщал УНИАН, Андреевский спук после реконструкции был открыт в этом году ко Дню Киева, в конце мая.

По словам председателя КГГА Александра Попова, реконструкция, в частности, замена брусчатки, ремонт фасадов, а также прокладывание инженерных сетей стоила городу 45 млн грн. Он отметил, что реконструкция осуществлялась после значительной работы научных работников, которая легла в основу проекта реконструкции.

Тогда же главный архитектор Киева Сергей Целовальник отметил, что на Андреевском спуске создана дождевая канализация, которой там никогда не было.