На выборах должен состояться реванш демократических сил - Третьяков

Об этом он заявил в интервью «УНИАН».

«По политическому вектору, безусловно, легче всего было бы найти общий язык с Объединенной оппозицией и партией УДАР», – отметил А.Третьяков.

Главной своей задачей и основной политической амбицией Александр Третьяков называет победу демократических оппозиционных сил.

«Мы создадим демократическое большинство в парламенте, освободим Тимошенко и Луценко, прекратим политические преследования и вернемся на европейский путь развития. – заявляет Третьяков. - Я хочу, чтобы в нашей стране состоялся реванш демократических сил. Это моя политическая амбиция и на этот результат я готов целенаправленно и серьезно работать».