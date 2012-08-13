На выборах должен состояться реванш демократических сил - Третьяков

15:14, 13 августа 2012
Политика
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Оппозиционный депутат Александр Третьяков, баллотирующийся по мажоритарному округу №218 в Киеве путем самовыдвижения, намерен сотрудничать в следующем парламенте с Объединенной оппозицией и партией УДАР.

Александр Третьяков, фото пресс-службы

Об этом он заявил в интервью «УНИАН».

«По политическому вектору, безусловно, легче всего было бы найти общий язык с Объединенной оппозицией и партией УДАР», – отметил А.Третьяков.

Главной своей задачей и основной политической амбицией Александр Третьяков называет победу демократических оппозиционных сил.

«Мы создадим демократическое большинство в парламенте, освободим Тимошенко и Луценко, прекратим политические преследования и вернемся на европейский путь развития. – заявляет Третьяков. - Я хочу, чтобы в нашей стране состоялся реванш демократических сил. Это моя политическая амбиция и на этот результат я готов целенаправленно и серьезно работать».

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