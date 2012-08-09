Глава Житомирского облсовета приветствует языковый закон

Это подчеркнул председатель Житомирского областного совета Иосиф Запаловский, комментируя по просьбе корреспондента УНИАН подписание данного закона Президентом Украины.

И.Запаловский также сообщил, что приветствует подписание Президентом Закона и считает, что это «еще один шаг власти навстречу людям».

Председатель Житомирского облсовета убежден, что ”новый закон об основах языковой политики в нашем государстве, несмотря на острые дискуссии в обществе, очень толерантен и абсолютно не противоречит нормам Европейской хартии региональных языков или языков национальных меньшинств".

И.Запаловский подчеркнул также, что "Житомирщина, как и многие другие области Украины, – многонациональная, но до сих пор никаких межэтнических, межконфессиональных конфликтов не возникало. Я уверен, что и в дальнейшем мы будем жить толерантно и понимать друг друга с полуслова. Потому что нас объединяет общее желание – повышать благосостояние каждой территориальной общины”.

В то же время он сказал, "что органы власти, органы местного самоуправления области будут делать все от них зависящее, чтобы обеспечить развитие и функционирование украинского языка как государственного во всех сферах общественной жизни и свободное развитие и использование русского, польского, других региональных языков, а также языков международного общения".

“От этого будет зависеть хорошая моральная атмосфера в нашем общем доме”, - добавил И.Запаловский.

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Как сообщал УНИАН, 3 июля 2012 года Верховная Рада приняла закон ”Об основах государственной языковой политики”, что вызвало волну протестов по всей Украине. Оппозиция заявляла, что закон принят с существенными нарушениями.

Закон разрешает использовать русский язык в официальном делопроизводстве в регионах, в которых не менее 10% жителей говорят на этом языке.

Президент Украины подписал закон 8 августа.