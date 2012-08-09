В Харькове запретили языковую акцию: мешает танцам и транспорту
21:43, 09 августа 2012Политика
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Харьковский окружной административный суд запретил проводить акцию в защиту украинского языка на площади Свободы.
Активисты обещают не сдаваться
Об этом сообщает Радио Свобода. Таким образом суд удовлетворил иск согласительной комиссии городского совета.
Среди аргументов чиновников относительно запрета - подготовка к праздникам, Дню города 23 августа и Дня Независимости 24 августа, а также то, что протестующие против «языкового закона» могли бы мешать тренировке участников телешоу «Майданс». Кроме того, городской департамент транспорта заявил, что участники акции создают предпосылки для возникновения транспортных происшествий и мешают движению автомобилей.
Харьковские защитники украинского языка заявили в ответ, что не собираются сворачивать меры и новый протест начнут завтра в другом месте центра Харькова.
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