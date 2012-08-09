В Харькове запретили языковую акцию: мешает танцам и транспорту

Об этом сообщает Радио Свобода. Таким образом суд удовлетворил иск согласительной комиссии городского совета.

Среди аргументов чиновников относительно запрета - подготовка к праздникам, Дню города 23 августа и Дня Независимости 24 августа, а также то, что протестующие против «языкового закона» могли бы мешать тренировке участников телешоу «Майданс». Кроме того, городской департамент транспорта заявил, что участники акции создают предпосылки для возникновения транспортных происшествий и мешают движению автомобилей.

Харьковские защитники украинского языка заявили в ответ, что не собираются сворачивать меры и новый протест начнут завтра в другом месте центра Харькова.