Комитет ВР рассмотрит ситуацию с закрытием оппозиционного канала

Об этом Г.Москаль заявил на пресс-конференции в Одессе.

«В беседе с руководством профильного Комитета ВР Украины мною инициировано выездное заседание в Одессе для срочного рассмотрения ситуации вокруг независимого канала «Новая Одесса» и принятия мер для урегулирования конфликта на основе действующего законодательства», - отметил Г.Москаль.

Он подверг критике действия одесских чиновников, в частности, гендиректора Одесской областной государственной телерадиокомпании Оксаны Матюх, потребовавшей от администрации канала «предоставить государственной ТРК эфирное время для обнародования материалов предвыборной агитации, созданной на средства госбюджета в промежутке с 19.00 по 22.00» в сентябре-октябре 2012 года.

«Согласно действующему законодательству, это ничем не обоснованное то ли предложение, то ли требование», - отметил Г.Москаль.

«Мы считаем, что налицо попытка власти выхолостить таким образом вечерний эфир независимой ТРК «Новая Одесса», который может быть использован оппозиционными политиками и партиями», - добавил депутат.

Как сообщал УНИАН, ранее руководство телеканала «Новая Одесса» заявило, что администрацию ТРК власти предупредили о возможной приостановке вещания с 15 августа текущего года.