Оппозиционному одесскому телеканалу останавливают вещание

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в Открытом письме генерального директора телекомпании «Новая Одесса» Марины Черевко, генерального продюсера Дмитрия Птяшко и главного редактора Александра Онищенко.

Еще «16 июля в телекомпанию "Новая Одесса" поступило письмо из Одесской областной ГТРК с предложением предоставить лучшее эфирное время с 19:00 до 22:00 для трансляции предвыборных материалов, подготовленных за счет государственного бюджета», - указывают авторы документа, копией которого располагает УНИАН, отметив, что «это 100% прайм-тайма и 50% смотрибельного эфирного времени канала».

Письмо было оформлено как просьба, констатируется в Открытом письме, «однако на совещании руководителей региональных телекомпаний 2 августа представитель Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию публично объявил представителю телеканала "Новая Одесса", что вечернее время у канала все равно заберут, причем без всяких дополнительных условий и компенсаций».

На просьбу сотрудника "Новой Одессы" уточнить, как это может произойти, продолжают авторы документа, «представитель Национального совета ответил, что ситуация находится под контролем у руководителя Нацсовета Владимира Манжосова: «Решение по вашему каналу уже принято. О том, что «Новой Одессе» остановят вещание, будет объявлено на ближайшем заседании совета 15 августа».

Как отмечают авторы Открытого письма, «коллектив ТРК "Новая Одесса" считает неприемлемой попытку превратить независимое средство массовой информации в один из агитационных департаментов Партии регионов. Мы открыто заявляем о том, что ни при каких обстоятельствах не откажемся от своей позиции и по-прежнему будем честно и объективно освещать происходящее в городе, регионе и стране».

"Новая Одесса" известна как телеканал, объективно освещающий события в регионе и обеспечивающий реализацию таких основных демократических ценностей, как свобода слова и право на информацию, акцентируют авторы документа. Причем «за свою четкую позицию и поддержку сил, оппозиционных к нынешней власти, канал неоднократно подвергался давлению. Например, после критического сюжета о мэре Ильичевска телеканал был отключен от вещания в этом городе».

«При освещении событий, которые разворачивались вокруг завода "Стальканат" зимой 2012 года, в адрес руководства и журналистов "Новой Одессы" также неоднократно поступали угрозы и требования прекратить освещение ситуации, - говорится в Открытом письме. - Кроме того, были попытки оказать давление на канал через владельцев здания, в котором размещается студия «Новой Одессы».

«В преддверии выборов представители власти и Партии регионов неоднократно обращались к руководству телеканала и к отдельным журналистам, работающим в редакции «Новой Одессы», с целью обеспечить лояльную позицию к "партии власти". Однако в связи с тем, что на эти предложения был получен отказ, власть, видимо, решила перейти к активным действиям», - заключают авторы документа.

Корреспондент УНИАН обратился к начальнику Отдела по связям со СМИ Нацсовета Украины по телевидению и радиовещанию Тамаре Кравченко с просьбой прокомментировать возникшую ситуацию вокруг ТРК «Новая Одесса», однако она заявила, что «подробностей пока не знает». «Точно знаю лишь то, что никакого решения по этому одесскому канала Нацсовет не принимал. Полагаю, что 9 августа сможем более подробно изложить позицию Нацсовета по телевидению и радиовещанию», - сказала она.