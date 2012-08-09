Кузьмин: Против Кучмы могут возбудить новое дело

Об этом первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин заявил в интервью газете «Сегодня» (№176 от 9 августа).

«Суд установил, что дело против Кучмы было возбуждено без достаточных оснований. Это значит, что у следователя теперь есть возможность доработать материалы и собрать в этот раз достаточно оснований для возбуждения нового уголовного дела против Кучмы», - сказал Р.Кузьмин.

Он добавил, что следователь может продолжить расследование, учтя ошибки, на которые указал суд.

Также Р.Кузьмин отметил, что обнародованные в 2000 году записи, сделанные бывшим майором Управления государственной охраны Николаем Мельниченко в кабинете Л.Кучмы, являются важным, но не главным доказательством, в деле Кучмы. «Есть и другие», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, уголовное дело в отношении Л.Кучмы было возбуждено 21 марта 2011 года по обвинению в превышении власти и служебных полномочий, которые привели к убийству журналиста Георгия Гонгадзе (ч. 3 ст. 166 Уголовного кодекса в редакции 1960 года).

13 декабря 2011 года Печерский районный суд Киева признал незаконным возбуждение уголовного дела в отношении Л.Кучмы и отменил соответствующее постановление Генпрокуратуры.

19 декабря Генеральная прокуратура подала апелляцию на это решение.

Апелляционный суд Киева 20 января 2012 года оставил в силе решение Печерского райсуда о незаконности возбуждения дела в отношении Л.Кучмы.

26 июня Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел оставил без изменений постановление Печерского райсуда Киева и постановление Апелляционного суда столицы о незаконности возбуждения Генпрокуратурой уголовного дела в отношении экс-Президента Леонида Кучмы.