В Харькове продолжается бессрочная акция протеста против языкового закона

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил организатор акции протеста Дмитрий Пилипец, комментируя подписание Президентом Украины Виктором Януковичем закона «Об основах государственной языковой политики».

«Это было ожидаемо. У нас не было никаких иллюзий. Несмотря на подписание, мы будем так же стоять, общаться с людьми, объяснять опасность данного закона. Мы будем стоять, как минимум, до выборов. Дальше, возможно, акция развернется в Выборный майдан», - сказал он.

Д.Пилипец отметил, что круглосуточно на площади Свободы находятся, как минимум, двое протестующих.