В Харькове продолжается бессрочная акция протеста против языкового закона
00:21, 09 августа 2012Политика
5326 0
В Харькове на площади Свободы продолжается бессрочная акция протеста против языкового закона.
Акция протеста в Харькове будет бессрочной
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил организатор акции протеста Дмитрий Пилипец, комментируя подписание Президентом Украины Виктором Януковичем закона «Об основах государственной языковой политики».
«Это было ожидаемо. У нас не было никаких иллюзий. Несмотря на подписание, мы будем так же стоять, общаться с людьми, объяснять опасность данного закона. Мы будем стоять, как минимум, до выборов. Дальше, возможно, акция развернется в Выборный майдан», - сказал он.
Д.Пилипец отметил, что круглосуточно на площади Свободы находятся, как минимум, двое протестующих.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter